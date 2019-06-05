В брянской маршрутке маленькое создание попало на мушку недовольного пассажира

7 июня в одной из соцсетей брянцы активно обсудили ситуацию в городской маршрутке с участием пассажира и его питомца.

Речь идет о таксе, сидевшей на коленях у молодого человека. Одна из очевидцев запечатлела маленькую собаку на фото – настолько она ее возмутила.

«Как относитесь к животным в общественном транспорте? А если справит нужду? А если детей покусает?» - прокомментировала автор снимка и спросила у пользователей, нормально ли перевозить собаку без намордника.

Одни пользователи стали на защиту владельца собаки, другие выступили против.