Брянская «Лесная сказка» засветилась в тысяче лучших детсадиков РФ

Брянск принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2018-2019», и результат приятно удивил.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводили, чтобы определить 1000 лучших дошкольных учреждений, а потом распространить этот опыт по другим регионам.

К участию приобщились 98838 пользователей. В тысячу попал брянский детский сад №22 «Лесная сказка», заведующей которого является Алла Федорцова.