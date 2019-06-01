В Брянске у озера ДСК появилась зловонная гора

6 июня в соцсетях опубликовали фото очередной мусорки в Брянске, в этот раз горы с неприятным ароматом «украсили» пейзаж у одного из водоемов.

Речь идет об озере ДСК. София Субботина, опубликовавшая снимок, прокомментировала его так: «Вот такая помойка на озере ДСК».

Михайло Курчашов заметил, что это официальный пляж города, и такой беспорядок творится, что говорить уже об отдаленных местах областного центра.

По словам Натальи Тарасенко, свалка сама не образовалась, в этом не власть виновата, а сами жители, которые каждый день приезжают отдыхать к берегу водоема на машинах и не соизволят увезти с собой свой мусор.