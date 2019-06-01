В Брянске продолжается «обнаженный» мотофлешмоб

«Голая мотомания» не утихает, каждый день в Брянске на мотоциклах разъезжают практически обнаженные девушки, очередное фото опубликовано в одной из соцсетей.

На сей раз голую байкершу запечатлел на фотокамеру Евгений Яшин и прокомментировал:

«Вот как надо загорать. Летний мотокостюм. Брянские дороги».

Снимок сделан на Московском проспекте.

Напомним, ранее были замечены еще две девушки: одна в коротком сарафане, другая в одних трусах.