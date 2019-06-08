Брянский кулибин создал вездеход

Брянец Игорь Зотов смастерил вездеход, который легко преодолевает разного рода препятствия.

Машина спокойно передвигается и по воде, и по суше. На ролике, опубликованном на канале Youtube, видно, что транспорт запросто идет по зарослям травы, бездорожью, болотам и открытой воде.

Изобретатель рассказал, такое хобби у него давно, ранее уже создавал подобную машину, только поменьше размером. На постройку этого транспорта ушло три года.

Фото - кадр видео.