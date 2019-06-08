Подвал брянской высотки «захватили» черви

Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на новых «обитателей» в доме №41 по улице Богдана Хмельницкого.

Речь идет о «жильцах» подвала – червях – которые появились в из-за протекающей водопроводной трубы.

«Обнаружили озеро с ползучими тварями и дыру в трубе, откуда течет вода как проточная. А мы за это платим», — поделилась автор.

Дама объяснила, не раз обращались с проблемой в управляющую компанию, но воз и ныне там.

Пользователи сети порекомендовали женщине обратиться в прокуратуру.