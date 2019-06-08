В Брянске в Майском парке на батуте произошел несчастный случай

24 мая 2019 года в Майском парке случилась неприятная история, в которой пострадала маленькая девочка, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Пост опубликовала мать ребенка Мария Сушко. Все произошло на батуте напротив сцены. По причине несоблюдения правил безопасности малышка сломала руку.

В детском травмпункте, куда сперва поехала мама с дочерью, не оказалось ни одного медика.

Уже в областной больнице диагностировали межщелковый перелом со смещением. Там была сделана и операция, однако к правоохранителям врачи не обратились. Дама сама написала заявления и в полицию, и хозяину аттракциона.

«Мы сообщили в больнице, где и как сломали руку, но в полицию (а отдел по делам несовершеннолетних) почему-то в Областной больнице не стали сообщать! И только когда мы вышли из больницы, я сама сходила в отдел и написала заявления», - поделилась женщина.

Напомним, на улице 2-я Мичурина в Брянске на батуте едва не погибла девочка.