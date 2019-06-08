В Клинцовском районе мать забыла прописать двоих несовершеннолетних детей

Прокуратура Клинцовского района обнаружила нарушение: местная жительница приобрела на средства материнского капитала дом и не оформила его в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Согласно закону, гражданка обязана была сделать эту процедуру в течение полугода после снятия обременения с жилого помещения. До сих пор это обязательство мать не выполнила и является единственным владельцем недвижимости.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать женщину оформить жилой дом.

Как известно, у дамы двое несовершеннолетних детей.