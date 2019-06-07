В брянской поликлинике даме порекомендовали прийти за талоном в пять утра

На областном портале государственных медуслуг опубликовали жалобы по вопросу получения талонов к врачу через сеть Интернет.

10 июня на эту тему написали несколько человек.

По словам одной дамы, талонов в регистратуре нет, однако и по электронной записи их тоже невозможно получить.

«Неделю с острой болью пытаюсь попасть на приём. В регистратуре советуют прийти в пять утра и занять очередь за талоном», - поделилась женщина и добавила, что поликлиника открывается в 07:30, два с половиной часа в очереди невозможно выстоять физически.

Подобная ситуация случилась и с пенсионеркой в Бежицком районе, которая уже месяц пытается попасть к специалисту в поликлинику №1.

«Через НАПРИЕМ.РУ записаться ни к своему участковому терапевту, ни к офтальмологу! Талонов нет!», - поделилась пожилая женщина.

Руководство медучреждения, по словам пенсионерки, вынуждает приходить лично в регистратуру рано утром.

Напомним, в Брянске будущие мамы жалуются на регистратуру женской консультации больницы №1.