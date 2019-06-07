Около брянской колонии №1 задержаны двое мужчин с подозрительными свертками

Сотрудники оперативного отдела колонии №1 задержали двоих мужчин, которые пытались перебросить через ограждение учреждения запрещенные предметы.

Во время личного досмотра у задержанных изъяли три свертка, которые были обмотаны скотчем. В пакетах находились шесть мобильных телефонов и три зарядки. По данному факту правоохранители проводят проверку.

По ст. 19.12 КоАП РФ за попытку передачи или передачу запрещенных предметов людям, которые содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.