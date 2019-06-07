В Брянске запустили систему «РЭО Радар»

В Брянской области, как и во всех других регионах РФ, заработала информационная система «РЭО Радар» от ППК «Российский экологический оператор».

Как сообщили в пресс-службе «Чистой планеты», технологическая платформа соберет жалобы жителей по вопросу обращения с отходами, также она будет отслеживать ситуацию благодаря двум каналам: круглосуточному call-центр с номером 8 (800) 600-90-08, а также сайту radar.reo.ru

Горячей линией либо сайтом может воспользоваться любой житель региона, сообщив о нарушениях в своем городе. Экологический оператор будет проверять данные и отправлять их регоператору, закрепленному за конкретной территорией.

В ближайшее время в системе «РЭО Радар» создадут личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это даст возможность устранять все нарушения.

Напомним, в Брянске с начала 2019 года работает колл-центр. Сообщить о свалке можно по номеру +7(4832) 606-444.