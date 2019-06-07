В Унече уклониста наказали деньгами

Суд Унечского района назначил 19-летнему местному жителю наказание в виде штрафа в 30 тыс рублей за уклонение от призыва на военную службу.

Как выяснила прокуратура, при этом законных оснований для освобождения у парня не было.

Молодого человека признали годным по решению призывной комиссии и доставили на сборный пункт военного комиссариата для отправки. Но он самовольно покинул место сбора.

Приговор суда не вступил в законную силу.