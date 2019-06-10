Жителей Брянщины ожидает торжественная программа
Сегодня, 12 июня, для жителей Брянска и области, а также гостей подготовлена программа «России витязь — Брянский край».
В три часа дня фестиваль откроют большой литературно-музыкальной композицией, где задействуют порядка 1500 человек, из которых 1000 – сводный хор. Все будет построено из девяти произведений с гимном России и русской народной «Калинкой».
Действие развернут около стен филармонии. Кроме этого, на Набережной выступят танцевальные коллективы, клубы исторической реконструкции.
На Десне пройдет водный праздник: на теплоходе «Тосна» выступит костюмированная группа. Спортсмены покажут, как они ездят на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Ожидаются соревнования на байдарках, выступления судомоделистов и флайборд-шоу «Летающие люди».
Также в три часа дня у фонтана пройдет выставка социально-экономического развития Брянска с презентацией промышленных предприятий города, результатами реализации нацпроектов и программой «Формирование комфортной городской среды». Здесь же откроют выставку декоративно-прикладного творчества и художественного мастерства, мастер-классы и художественные пленэры.
На набережной развернутся интерактивные площадки под названием «Палитра праздника» со спортивным калейдоскопом, территорией молодёжных эпох, сказочными полянами, выставкой цветочных композиций, конкурсами и викторинами, праздничной торговлей «Брянские угощения».
В шесть вечера перед КЗ «Дружба» покажут танцевальную сюиту с участием 50 танцевальных коллективов города.
В 22.00 стартуют лазерное пиротехническое флайборд-шоу, а также фаер-шоу на берегу реки. В 22.50 - впервые на Десне пройдет водный фейерверк.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки, принятые Госдумой РФ 23 мая к ФЗ-54.
В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.