Жителей Брянщины ожидает торжественная программа

Сегодня, 12 июня, для жителей Брянска и области, а также гостей подготовлена программа «России витязь — Брянский край».

В три часа дня фестиваль откроют большой литературно-музыкальной композицией, где задействуют порядка 1500 человек, из которых 1000 – сводный хор. Все будет построено из девяти произведений с гимном России и русской народной «Калинкой».

Действие развернут около стен филармонии. Кроме этого, на Набережной выступят танцевальные коллективы, клубы исторической реконструкции.

На Десне пройдет водный праздник: на теплоходе «Тосна» выступит костюмированная группа. Спортсмены покажут, как они ездят на катерах, водных скутерах и гидроциклах. Ожидаются соревнования на байдарках, выступления судомоделистов и флайборд-шоу «Летающие люди».

Также в три часа дня у фонтана пройдет выставка социально-экономического развития Брянска с презентацией промышленных предприятий города, результатами реализации нацпроектов и программой «Формирование комфортной городской среды». Здесь же откроют выставку декоративно-прикладного творчества и художественного мастерства, мастер-классы и художественные пленэры.

На набережной развернутся интерактивные площадки под названием «Палитра праздника» со спортивным калейдоскопом, территорией молодёжных эпох, сказочными полянами, выставкой цветочных композиций, конкурсами и викторинами, праздничной торговлей «Брянские угощения».

В шесть вечера перед КЗ «Дружба» покажут танцевальную сюиту с участием 50 танцевальных коллективов города.

В 22.00 стартуют лазерное пиротехническое флайборд-шоу, а также фаер-шоу на берегу реки. В 22.50 - впервые на Десне пройдет водный фейерверк.