Брянцев удивил полуобнаженный парень в полотенце

12 июня областной центр оказался в плену жаркой погоды, в связи с этим некоторые брянцы ходили по улицам в чем мать родила, один из таких снимков попал в соцсеть.

На опубликованном фото видно, что проезжую часть пересекает полуголый мужчина в набедренной повязке из полотенца. Пост набрал свыше 26 тыс просмотров.

«Когда в Брянске жара», - прокомментировал автор сообщения.

Пользователи сети заметили - в этой ситуации нет ничего необычного, особенно, если вспомнить практически голых девушек на мотоциклах, которые в последнее время едва ли не каждый день колесят по брянским дорогам.