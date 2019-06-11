В Рогнединском районе изолировали от общества даму с чахоткой

Работники Жуковской межрайонной больницы обратились в прокуратуру Рогнединского района с просьбой провести проверку в связи с умышленным уклонением от обследования гражданкой, которая имеет заразную форму заболевания.

Речь идет о 41-летней даме, страдающей чахоткой. Как выяснил прокурор, она категорически не хочет лечиться. Ее неоднократно предупреждали о том, что она может заразить окружающих, но несмотря на это, она не стала обращаться в больницу.

В итоге прокурор района обратился в Дубровский суд с иском о госпитализации дамы, которая уклоняется от лечения, в медпротивотуберкулезную организацию в принудительном порядке для обязательного обследования и лечения.

Иски удовлетворены.