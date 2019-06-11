Под Клетней обнаружены бесхозные скотомогильники

Прокуратура Клетнянского района проверила, насколько соблюдается закон об охране здоровья граждан.

Ревизия показала, что в районе есть 15 скотомогильников – биотермических ям – у которых нет собственников.

Кроме этого, в управлении региона меры, направленные на организацию освидетельствования объектов, не принимались. Их не включали в перечень скотомогильников, которые нужно ликвидировать.

В связи с этим прокурор подал в суд с иски о том, чтобы признать скотомогильники бесхозяйными, а также понудить управление ветеринарии провести их освидетельствование и включить в сводный перечень неиспользуемых.

Суд требования удовлетворил.