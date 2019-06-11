На Почтовой в Брянске появился «новый тип ливневки»

Брянцы 13 июня обсуждают в соцсетях появившийся в областном центре «новый тип ливневки» на Почтовой.

Речь идет о яме, которая образовалась между домами №122 и 148 во время сильных дождей

«Вот такая аномалия. Ее размывает все больше и больше. Ничем не огорожена, и ремонта мы, видимо, не дождемся», - прокомментировал анонимный автор, чья машина колесом угодила в эту канаву.

Пользователь сети Дмитрий Демин пошутил по этому поводу так: «Это новый тип ливневой канализации! Что вы понимаете!».

По словам Алексей Ушакова, это еще не яма, если съехать на улицу Желябова, там канава, где даже на грузовике проехать проблематично.