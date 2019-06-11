Брянец насмерть забил пожилую мать

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

После того как сторона защиты ознакомится с материалами, дело направят в суд для утверждения обвинительного заключения.

Инцидент произошел ночью 5 апреля 2019 года. Согласно версии следствия, пьяный мужчина находился в квартире по месту жительства. Во время ссоры избил до смерти 65-летнюю мать.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.