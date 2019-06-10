В Брянске продают чай с жуками

Житель Брянска пожаловался в одну из соцсетей на пакетированный чай, который он приобрел в местном магазине.

Брянца возмутило насекомое, которое находилось в одном из пакетиков. На опубликованном снимке, к сожалению, не очень хорошо видно, кто это – жук или муха, однако разницы, заметил мужчина, нет, поскольку настроение и аппетит испорчены.

Пользователи прокомментировали ситуацию в шуточной манере.

«Как человеку должно быть скучно, чтобы он вскрывал пакетики с чаем», - написала Анастасия.

«Вам мясо бесплатно положили, а вы», - добавил Дмитрий Ляликов.

Напомним, 19 февраля жительница Брянска сфотографировала мясо в одном из местных супермаркетов, на снимке был изображен кусок свинины и бегающее по нему усатое существо.