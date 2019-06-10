На восстановление облика вокзала «Брянск-Орловский» выделили 84 млн рублей

13 июня в Правительстве Брянской области губернатор Александр Богомаз провел встречу с начальником Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаилом Глазковым, во время которой обсудил ряд вопросов, среди которых особое внимание было уделено дальнейшей реконструкции вокзального комплекса «Брянск-Орловский».

Как известно, объект состоит из здания вокзала, пристройки, семи пассажирских платформ, а также прочих зданий и сооружений.

В течение 2017-2018 г были отремонтированы крыша и фасад здания вокзала, сделана гранитная облицовка входных крылец, заменен потолок и освещение в кассовом зале. Проведен ремонт павильонов выходов из тоннеля и другие работы.

По словам Михаила Глазкова, по инвестиционной программе ОАО «РЖД» на 2019 год на восстановление архитектурно-исторического облика вокзала выделили 84 млн рублей.

На завершающем этапе также проект по адаптации вокзального комплекса для использования маломобильными группами населения.

Губернатор Богомаз сообщил, что на деньги регионального дорожного фонда провели реконструкцию привокзальной площади, оборудовали парковку. По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроится сквер. Однако по-прежнему необходим ремонт платформы. Начальник МЖД заверил главу области в том, что вопрос тщательно проработан.