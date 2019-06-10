В Брянске идет подготовка к передаче на баланс города Дома культуры железнодорожников

Дом культуры железнодорожников в Брянске передается на баланс города, сейчас по этому вопросу идет подготовка, об этом стало известно 13 июня во время встречи губернатора Александра Богомаза с начальником Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Михаилом Глазковым.

Во время заседания руководители региона и железной дороги обсудили вопросы социальной сферы. Говорили, к примеру, о том, что работа по приобретению в муниципальную собственность городом Брянском ведомственного детского сада № 65 «Андрейка» на 130 мест (с ясельными группами) вышла на завершающий этап.

Упомянули и об отделенческой больнице на станции Брянск-II, куда за последние голы вложили около 30 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт помещений.

Здесь планируют ввести и новую систему обслуживания пациентов — по полису обязательного медицинского страхования.