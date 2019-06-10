Директора Стеченской школы, по вине которой в туалете погиб ребенок, ждет суд

Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора Стеченской средней общеобразовательной школы, ее обвиняют в халатности при исполнении служебных обязанностей, которая повлекла гибель ребенка.

Документ рассмотрит Погарский райсуд. За подобное преступление по ч.2 ст.293 УК РФ руководителю школы грозит до пяти лет.

По версии следствия, женщина виновата в том, что не обеспечила соблюдение требований безопасности и санитарных норм при эксплуатации надворного туалета. Речь идет о нечищенной, более метра глубиной выгребной яме, которая была не закрыта крышкой.

24 мая 2018 года в ней утонул 4-летний мальчик.