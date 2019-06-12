В Брянске около Первомайского моста появился миниатюрный Курган Бессмертия

В Бежицком районе у Первомайского моста на кольцевой развязке установили инсталляцию в форме маленького Кургана Бессмертия.

Информация с фото опубликована в одной из соцсетей. Автор Сергей Гриненков так прокомментировал новинку: «По многочисленным просьбам бежичан власти города перенесли Курган Бесмертия в Бежицу».

Напомним, ранее около «Полтинника» поставили декоративных страусов, а при въезде в Фокинку появилась большая жар-птица.