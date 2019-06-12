В Брянске на остановке появился «интернет 5G»

В областном центре около одной из автодорог появилась странная инсталляция, фото опубликовали в одной из соцсетей очевидцы.

Речь идет об остановке общественного транспорта, которая в перевернутом виде похожа на необычную инсталляцию.

Степан Брянский в опрокинутом павильоне заметил кресло-качалко, а вот пользователь Эдвард Рембов увидел в этом спутниковую антенну «интернета 5 G». Еще одни пользователи назвали увиденное качелями для детворы.

Информации, кто перевернул павильон, нет.