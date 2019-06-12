В брянских «Ладушках» теперь знают о раздельном сборе мусора

Региональный оператор «Чистая планета» и волонтерский отряд «Готов помочь» брянской школы №4 устроили познавательную акцию в детсаду «Ладушки» на тему правильного отношения к окружающей природе.

Мероприятие организовали в рамках экопроекта «Чистая планета – детям».

Воспитанников «Ладушек» школьники-волонтеры пригласили в волшебный лес, там они помогли «Старичку-лесовичку» собрать бытовые отходы, оставленные туристами. Дети рассказывали стихи о бережном отношении к окружающему миру, узнали о том, какие вещи получаются из отсортированных пластиковых бутылок, картона и бумаги; поучаствовали в эковикторине. Всем участникам от компании «Чистая планета» вручили сладкие подарки.

В завершении акции воспитанникам детсада показали театрализованное представление на экологическую тему кукольной постановкой «Теремок».

Генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал о важности экологического воспитания в современном мире, а также пообещал постоянно проводить подобные акции в детсадах города и региона.

«Здорово, что в нашей акции принимают участие школьники-волонтеры, которые с помощью наших специалистов-экологов изучили всю информацию о раздельном сборе отходов и теперь передают полученные знания в игровой форме малышам», - подчеркнул Чашников.