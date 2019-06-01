Брянская студентка, «погоревшая» на даче взятки, не разжалобила суд

Унечский райсуд приговорил 21-летнюю жительницу Брянска, студентку, признанную виновной в даче взятки, к штрафу в 500 тысяч рублей.

Девушка училась в одном из вузов Унечи с сентября 2017-го по январь 2018 года. Для успешной сдачи сессии без прохождения экзаменов, преддипломной практики, а также для получения диплома о высшем образовании она передала через посредника директору учебного заведения 51 тыс рублей.

Услышав приговор, осужденная и ее адвокаты обжаловали его в апелляционном областном суде, однако там отклонили жалобу.