Брянский депутат ответил на вопрос об Ольге Бузовой

Брянский депутат Государственной Думы России Николай Валуев продолжает общаться с гражданами в формате онлайн-конференции, на сей раз один из пользователей чата спросил его о том, что он думает об одной из представительниц шоу-бизнеса.

Речь шла об Ольге Бузовой. Рудольф Максимов полюбопытствовал, нравится ли депутату, как она поет.

№ 10203 Рудольф Максимов

14.06.2019

«Ольга Бузова - это явление? Талант? Как она поёт, нравится?»

На такой вопрос парламентарий ответил с юмором: «Явление из Дома 2. Если у нее миллионы поклонников, значит, это востребованно, она популярна. А она еще и поет?».