В Стародубе ООО «Волна» оштрафовали за задержку зарплаты
Прокурор Стародубского района проверил, насколько выполняется трудовое законодательство в фирме ООО «Волна».
Как выяснилось, в компании нарушаются сроки выплаты зарплаты, которые установлены законом.
Прокуратура района завела на руководителя компании дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».
В итоге, по постановлению Госинспекции труда, фирму оштрафовали на 32 тыс рублей.
Документ не вступил в законную силу.
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