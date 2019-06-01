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В Трубчевском районе дама обманула государство на 58 тыс рублей с лишним

Опубликовано Сегодня, 14:08

На сотрудницу предприятия «Трубчевский молочный комбинат» завели уголовное дело, ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для уголовного преследования.

Как выяснила прокуратура, женщина получала зарплату, работая в должности сыродела. Параллельно с этим она состояла на учете в «Центре занятости населения Трубчевского района», где ей тоже начислялись деньги – пособие по безработице. Так с помощью обмана на свой банковский счет дама получила 58 тыс 140 рублей 30 копеек. Сумму успела потратить на личные нужды.

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