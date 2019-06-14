В Брянске танцовщица устроила шоу с молоком
16 июня в областном центре местная танцовщица, которая неоднократно была замечена в горячих танцах на улицах Брянска, устроила очередное шоу.
Девушка облила себя молоком недалеко от одного из супермаркетов города. Все это представление она записала на видео и опубликовала в соцсетях.
Многие брянцы, увидев ролик, осудили танцовщицу.
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