В Бежице на детской площадке пострадала девочка

16 июня в Бежицком районе Брянска на поломанной детской площадке произошла неприятная история – пострадал ребенок.

Инцидент случился на улице Ново-Советской недалеко от дома №91 А. Как сообщил автор поста и фото Ольга Устиненко, девочка упала с аварийной горки и поранила ногу.

«Такие горки находятся практически в каждом дворе Бежицкого района. Управляющие компании совсем не следят за их состоянием», - пожаловалась Ольга.

Одни пользователи порекомендовали автору обратиться по этому вопросу в профильные службы, другие посоветовали не играть на подобных площадках.