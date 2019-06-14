Брянский праздник «Под сенью брасовских аллей» вошел в ТОП-200 лучших культурных событий России
Мероприятие под названием «Под сенью брасовских аллей», приуроченное памяти императорской семьи Романовых, а также праздник в честь 90-летия образования Брасовского района состоялись 15 июня в Брянской области.
Торжество прошло около Дворцового ансамбля в поселке Локоть.
Почетным гостем стала кандидат исторических наук, Председатель Наблюдательного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. Кроме этого, также прибыло руководство области с губернатором Александром Богомазом, представители культуры, духовенство и жители поселка.
Все началось с молебна. Затем к памятному камню на месте усадьбы Дома Михаила Романова возложили цветы. Музыкально-фоновую атмосферу создавал Брянский Губернаторский симфонический оркестр.
Участников поздравил губернатор, который сообщил о том, Брянщина во многих направлениях заняла первые позиции в стране: речь идет о мощной промышленности, передовом сельском хозяйстве и социальной инфраструктуре. Реализуются национальные проекты: строятся школы, садики, больницы, ледовые дворцы и бассейны, благоустраиваются поселки, города
«Под сенью Брасовских аллей» — доказательство неразрывной связи между поколениями. Брасовское имение известно благодаря последнему русскому императору Николая II князю Михаилу, который оставил след в истории как создатель бесценного художественного собрания.
«Важно сохранить традиции этого мероприятия, которое вошло в ТОП-200 лучших культурных событий России, дабы молодое поколение знало традиции и хранило традиции наших предков, древнего царского рода семьи Романовых», - заявил губернатор и добавил, что выражает благодарность Анне Витальевне, которая посетила торжество.
Кандидат исторических наук, Председатель Наблюдательного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевскоепросветительское общество» Анна Громова подчеркнула, важно, чтобы как можно больше людей знало о том, чем гордилась Россия в императорский период. Кроме этого, она сообщила, что сейчас возрождаются усадьбы в Ильинском - под Москвой, в Асташово. У брасовского дворца в этом историческом ряду – особое место.
«С местными краеведами мы выясним историю, что же осталось от брасовского усадебного дома, остались ли архивные материалы, есть ли какая-то возможность возродить усадебный дом, как сейчас возрождают в Петергофе, тоже в царской усадьбе в предместьях Санкт-Петербурга, там возрождают Нижнюю дачу, где родились дети императора Николая II», - объяснила Громова.
Праздник продолжился театрализованным представлением «Под сенью брасовских аллей» и ІV Краеведческими чтениями «Брасовский край: история и современность».
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