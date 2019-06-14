В Белых Берегах дети облюбовали высоковольтный провод линий электропередач

17 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что в поселке Белые Берега может произойти трагедия из-за оторвавшегося высоковольтного провода.

Как рассказал анонимный автор, пару дней назад от дерева отломалась огромная ветка и рухнала на провода, из-за этого пол-улицы Карла Маркса оказалась без света. Однако это не так ужасно, заметил брянец, если сравнить с тем, что высоковольтный провод приглянулся местным подросткам. В течение нескольких дней они облюбовали его под тарзанку: дергают, при этом сильно раскачиваются остальные провода.