Мужчина из Выгоничей осужден за хранение оружия

Выгоничский районный суд назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год местному жителю, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ.

История продолжалась с весны 2017-о по февраль 2019 года. Брянец обнаружил в лесу разные боеприпасы и оружие: артиллерийские унитарные выстрелы к противотанковым и танковым пушкам, части нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм, а также патроны к нему.

Находку он хранил у себя дома. Основные части оружия отремонтировал и собрал так, что оно бло готово для использования. Все это изъяли сотрудники полиции.