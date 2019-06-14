Главе администрации Фокино досталось от прокурора

Прокуратура Дятькова проверила, как муниципальный заказчик – администрация Фокино - исполняет закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Во время проверки прокурор обнаружил нарушения при закупках по результатам электронного аукциона на капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Ленина города Фокино.

Как оказалось, глава администрации утвердил документацию об электронном аукционе с нарушением: в информационной таблице неверно указал дату окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе.

В итоге на главу завели административное дело по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ «Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок».

Постановление прокуратуры города рассмотрели в управлении ФАС. Главу признали виновным и наказали штрафом.