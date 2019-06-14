В Брянске на перекрестке сломались светофоры

17 июня в областном центре на пересечении улиц Никитина и Пушкина перестали работать светофоры, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Информацию и фото опубликовал очевидец Руслан Аванесян и прокомментировал увиденное так: «Улица Никитина, пересечение с Пушкина. Не работают светофоры. Будьте внимательнее!».