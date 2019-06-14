Клинцовский наркоторговец изолирован от общества на 10,5 лет

Клинцовский суд приговорил 36-летнего мужчину к десяти с половиной годам лишения свободы исправительной колонии строгого режима, его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Прокуратура Клинцов поддержала обвинение по уголовному делу.

Приговор суда не вступил в законную силу.

История произошла 3 ноября 2018 года. Фигурант незаконно приобрел у неизвестного гражданина в Московской области не менее 119, 183 грамма героина. Положил его в капюшон куртки жены, которая была не осведомлена в преступных намерениях мужа.

После этого наркотик оказался в Клинцах, но сбыть его преступник не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции.