Брянский депутат Валуев ругает детей за соцсети

Николай Валуев, брянский депутат Госдумы России, ответил на очередной вопрос во время онлайн-конференции, парламентария спросили о соцсетях.

Валуеву написала Наталья из Суздали. Дама поинтересовалась, ругает ли Николай свою детвору за провождение времени в социальных сетях. Также она полюбопытствовала, сколько он лично тратит времени на такое дело.

Депутат ответил, что ругает своих детей. Насчет себя – проводит много времени, но только по работе.

Напомним, Валуев ответил на вопрос об Ольге Бузовой.