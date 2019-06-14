В Володарском районе дама, решив заработать денег, лишись 405 тыс рублей

В течение минувшей недели 16 жителей региона лишились свыше 700 тыс рублей из-за мошенников, среди потерпевших оказалась и 38-летняя дама из Володарского района.

История произошла в конце мая 2019 года. Женщина нашла в Интернете объявление о возможности заработка. На протяжении трех дней она общалась с «экспертами», которые обещали, что ее вложения будут преумножены в несколько раз. В итоге дама перечислила на счета злоумышленников 405 тыс рублей. Через две недели потерпевшая хотела было созвониться со своими «партнерами по бизнесу», то телефоны были заблокированы.