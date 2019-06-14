Около «Квартала Набережных» в Брянске начали сооружать «аквапарк»

Жители микрорайона «Квартал Набережных» пожаловались в соцсеть на зловонное озеро, которое образовалось из-за прорыва канализации.

Светлана Шитикова рассказала, что в течение двух недель никто не принял мер по устранению аварии на канализационных трубах.

Пользователи, увидев ситуацию на опубликованных фото, лишь пошутили по этому поводу.

«Как принимают меры? Поддонами оградили, две трубы новые привезли», - прокомментировал брянец.

«Я смотрю, там уже аквапарк начали сооружать», - добавил Сергей Гриненков.

По словам Антона Щекатурова, все происходит так: каждый день ставится мотопомпа для откачки воды, а поскольку яма глубокая, за выходные она опять набирается под самый верх.