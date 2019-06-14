Жителей Брянска тронули подростки с кошкой

Брянцы активно обсудили появившиеся 17 июня в одной из соцсетей фотографии подростков, заботящихся о кошке.

На снимке видно, что двое школьников кормят рыжее создание, которое очень проголодалась.

«И в наше время есть примерные подростки», - поделился автор поста.

Пользователей проняла ситуация и они выразили свой восторг в комментариях.

«Вот за это реально плюс, молодцы ребята», - написал Павел Бехтер.

«Такие ребята и нужны в наше время», - заметила Юля Купчиненко.