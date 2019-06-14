В Белых Берегах спасатель уберег детей от беды

17 июня в поселке Белые Берега могла случиться беда, если бы не местный спасатель, который вмешался в ситуацию, увидев играющих на пляже маленьких школьниц.

История произошла в восемь вечера. Две девятилетние девочки собирались купаться без сопровождения взрослых. Мужчина, заметив это, сделал им замечание, дабы они не реализовали свои планы. Дети послушали спасателя и ответили, что пойдут домой.

«Уважаемые родители, будьте бдительны, дети не должны одни ходить на озеро», - сообщил в своем видео автор.