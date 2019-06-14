Брянец провернул аферу на 850 тыс рублей
Новозыбковский райсуд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима 32-летнего местного жителя, который признан виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
Решение в законную силу не вступило.
По материалам расследования, мужчина, договорившись с еще одним человеком, предоставил в профильный орган, где выдается компенсация за утраченное имущество вследствие катастрофы на ЧАЭС, документы о выплате ему денег за полученный в порядке наследования дом в селе Шеломы.
В феврале 2017 года из средств федерального бюджета ему выплатили компенсацию 850 тыс рублей. На самом же деле недвижимость была куплена у сельхозпредприятия в 2016 году, а свидетельство о праве на наследство по закону выдали на основании недостоверной выписки из похозяйственной книги.
В итоге брянец получил деньги обманным путем. Прокурор подал в суд иск о взыскании с гражданина в пользу России всей незаконно полученной суммы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершающимся сроком перехода на онлайн-кассы. Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ФЗ-54), индивидуальные предприниматели должны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1 июля.
Сегодня, 13 июня, состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» на базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС) прошло производственное совещание под председательством директора филиала Александра Косарима.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.