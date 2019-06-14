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Брянец провернул аферу на 850 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 11:41

Новозыбковский райсуд приговорил к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима 32-летнего местного жителя, который признан виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

Решение в законную силу не вступило.

По материалам расследования, мужчина, договорившись с еще одним человеком, предоставил в профильный орган, где выдается компенсация за утраченное имущество вследствие катастрофы на ЧАЭС, документы о выплате ему денег за полученный в порядке наследования дом в селе Шеломы.

В феврале 2017 года из средств федерального бюджета ему выплатили компенсацию 850 тыс рублей. На самом же деле недвижимость была куплена у сельхозпредприятия в 2016 году, а свидетельство о праве на наследство по закону выдали на основании недостоверной выписки из похозяйственной книги.

В итоге брянец получил деньги обманным путем. Прокурор подал в суд иск о взыскании с гражданина в пользу России всей незаконно полученной суммы.

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