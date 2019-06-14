В поселке Снежка появилась «достопримечательность»
18 июня в одной из соцсетей опубликовали видео с «красотами» поселка Снежка.
Автор ролика Роман Осинов так прокомментировал увиденное:
«Помойка от дачников за поселком Снежетьская».
Пользователи сети уверены, во всем виноваты владельцы домов, которым лень отнести мусор в предназначенный для этого контейнер.
Напомним, 2 июня на Кургане Бессмертия после Дня защиты детей образовалась настоящая мусорка.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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