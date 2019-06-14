Брянцы в день 75-летия со дня образования области посетят концерт Дениса Майданова
Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» Денис Майданов выступит в Брянске в день празднования 75-летнего юбилея со дня образования области.
Об этом и не только стало известно 17 июня во время оперативного совещания во главе с губернатором Александром Богомазом.
Как сообщила пресс-служба Правительства региона, праздничные мероприятия, посвященные этому событию, стартуют 24 июня.
26 числа в Госдуме России устроят торжественную церемонию открытия экспозиции «Брянская область: вчера, сегодня, завтра».
Основные мероприятия в областном центре назначили на 5 июля. Под проведение праздника выбрали Славянскую площадь, туда съедутся все, кто внес большой вклад в развитие региона.
Все начнется с возложения цветов к Вечному огню Памятника Воинам и Партизанам. Затем в концертном зале «Дружба» заслуженным людям области вручат награды.
На Славянской площади ожидается множество интерактивных программ с выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классами мастеров, участием исторических, детских клубов, домов творчества.
Более подробная информация о мероприятиях размещена на сайте Правительства области.
На главной сцене и на лестнице бульвара Гагарина обещают театрализованное представление «Брянская земля — частица дорогой моей России!» с прохождением на Славянскую площадь делегаций городов области.
Вечером для гостей пройдет праздничный концерт губернаторского оркестра и ведущих солистов «Тебе, мой край любимый!», они исполнят самые популярные песни ушедших лет.
Все завершится лазерным пиротехническим представлением «Звезды над Десной» и фейерверком «С днем рождения, Брянщина!».
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