Брянцы в день 75-летия со дня образования области посетят концерт Дениса Майданова

Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Шансон года» Денис Майданов выступит в Брянске в день празднования 75-летнего юбилея со дня образования области.

Об этом и не только стало известно 17 июня во время оперативного совещания во главе с губернатором Александром Богомазом.

Как сообщила пресс-служба Правительства региона, праздничные мероприятия, посвященные этому событию, стартуют 24 июня.

26 числа в Госдуме России устроят торжественную церемонию открытия экспозиции «Брянская область: вчера, сегодня, завтра».

Основные мероприятия в областном центре назначили на 5 июля. Под проведение праздника выбрали Славянскую площадь, туда съедутся все, кто внес большой вклад в развитие региона.

Все начнется с возложения цветов к Вечному огню Памятника Воинам и Партизанам. Затем в концертном зале «Дружба» заслуженным людям области вручат награды.

На Славянской площади ожидается множество интерактивных программ с выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классами мастеров, участием исторических, детских клубов, домов творчества.

Более подробная информация о мероприятиях размещена на сайте Правительства области.

На главной сцене и на лестнице бульвара Гагарина обещают театрализованное представление «Брянская земля — частица дорогой моей России!» с прохождением на Славянскую площадь делегаций городов области.

Вечером для гостей пройдет праздничный концерт губернаторского оркестра и ведущих солистов «Тебе, мой край любимый!», они исполнят самые популярные песни ушедших лет.

Все завершится лазерным пиротехническим представлением «Звезды над Десной» и фейерверком «С днем рождения, Брянщина!».