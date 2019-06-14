Осуждены директор и начальница отдела по учету жилья «Брянскгорстройзаказчика»

Советский райсуд вынес наказание бывшему директору и начальнице отдела по учету жилья «Брянскгорстройзаказчика», их признали виновными в мошенничестве в крупном размере.

Так, директор МУП проведет шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс рублей и лишением права в течение года занимать подобные должности.

Экс-начальницу отдела приговорила к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в 200 тыс рублей. Кроме этого, ее тоже лишили на год права занимать аналогичные должности.

Согласно расследованию, директор «Брянскгорстройзаказчика» вместе с начальницей отдела по учету и распределению жилья подписал договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Фосфоритной Володарского района с подконтрольной стройфирмой на заведомо невыгодных и убыточных условиях. В итоге муниципальному предприятию был нанесен убыток в 16 млн рублей с лишним.

Также фигуранты через номинальных дольщиков и подконтрольных подрядчиков продавали квартиры на заведомо невыгодных для «Брянскгорстройзаказчика» условиях. Затем перепродавали их третьим лицам по рыночной стоимости.

Кроме этого, начальницу отдела по учету жилья обвиняли в незаконном получении денежных выплат на ребенка, которые причитаются гражданам, постоянно проживающим в чернобыльской зоне. Как выяснилось, она зарегистрировалась у своей матери в Новозыбкове, при этом проживала в Брянске и других местах.