Осуждены директор и начальница отдела по учету жилья «Брянскгорстройзаказчика»
Советский райсуд вынес наказание бывшему директору и начальнице отдела по учету жилья «Брянскгорстройзаказчика», их признали виновными в мошенничестве в крупном размере.
Так, директор МУП проведет шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 400 тыс рублей и лишением права в течение года занимать подобные должности.
Экс-начальницу отдела приговорила к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в 200 тыс рублей. Кроме этого, ее тоже лишили на год права занимать аналогичные должности.
Согласно расследованию, директор «Брянскгорстройзаказчика» вместе с начальницей отдела по учету и распределению жилья подписал договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Фосфоритной Володарского района с подконтрольной стройфирмой на заведомо невыгодных и убыточных условиях. В итоге муниципальному предприятию был нанесен убыток в 16 млн рублей с лишним.
Также фигуранты через номинальных дольщиков и подконтрольных подрядчиков продавали квартиры на заведомо невыгодных для «Брянскгорстройзаказчика» условиях. Затем перепродавали их третьим лицам по рыночной стоимости.
Кроме этого, начальницу отдела по учету жилья обвиняли в незаконном получении денежных выплат на ребенка, которые причитаются гражданам, постоянно проживающим в чернобыльской зоне. Как выяснилось, она зарегистрировалась у своей матери в Новозыбкове, при этом проживала в Брянске и других местах.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершающимся сроком перехода на онлайн-кассы. Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ФЗ-54), индивидуальные предприниматели должны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1 июля.
Сегодня, 13 июня, состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» на базе Выгоничского района электрических сетей (РЭС) прошло производственное совещание под председательством директора филиала Александра Косарима.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.