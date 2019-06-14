Брянский депутат Валуев не захотел помочь безработному

К брянскому депутату Государственной Думы России Николаю Валуеву обратился за помощью во время онлайн-конференции пользователь под ником Максим Павлов, однако получил отрицательный ответ.

Гражданин написал под номером № 10198. Он объяснил, что временно безработный, ищет место, хотел бы стать госслужащим.

«Подскажите, может быть, Вам или вашим коллегам кто-нибудь требуется?», — спросил Павлов.

Валуев ответил, что у него и коллег мест нет.

«Если же Вы хотите работать в Госдуме, попробуйте отослать свое резюме тем людям, с кем бы Вы хотели трудиться. Все возможно в нашей жизни», - порекомендовал парламентарий Максиму Павлову.

Напомним, Валуев раскритиковал шоу на канале Youtube.