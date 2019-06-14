В Брянске пожилая пенсионерка устроила шоу в общественном месте

18 июня на одной из улиц областного центра бабушка устроила танцы в общественном месте и попала в объектив камеры очевидца.

Автор поста Светлана Слободчик просто прокомментировала увиденное: «Позитивчик». Ролик посмотрели более 30 тыс человек.

По словам многих пользователей, пожилая дама на своем примере показала, что даже в таком возрасте можно прославиться в соцсетях.

Некоторые брянцы осудили автора, снявшего видео, заметив, что женщина, вероятно, не в себе, поэтому не стоило выкладывать такую информацию в сеть.