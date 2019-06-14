Мужчина пришел в ужас от поездки в брянской маршрутке
18 июня в одной из соцсетей житель Брянска опубликовал пост с фото салона городской маршрутки и посетовал на состояние сидений.
На снимке запечатлены грязные кресла, видно, что их давно не чистили.
«Брянские маршрутки!!! Как вам? За что платим 20 рублей? Если они почистить сидения не могут?» - поделился Михаил Куркин.
Пользователи порекомендовали брянцу не возмущаться, если он ничего не может изменить в ситуации, и ездить на своем автомобиле.
«Ты платишь не за то, чтобы посидеть, а за то, чтобы тебя до места довезли», - прокомментировала горожанка Елена.
Артем Макаренков заступился за маршрутчиков, объяснив, что они не могут каждый день мыть сидения, поскольку это не дешевое удовольствие.
«Положите пакет на сидение и не привередничайте», - посоветовал автору Артем.
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