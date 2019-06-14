Мужчина пришел в ужас от поездки в брянской маршрутке

18 июня в одной из соцсетей житель Брянска опубликовал пост с фото салона городской маршрутки и посетовал на состояние сидений.

На снимке запечатлены грязные кресла, видно, что их давно не чистили.

«Брянские маршрутки!!! Как вам? За что платим 20 рублей? Если они почистить сидения не могут?» - поделился Михаил Куркин.

Пользователи порекомендовали брянцу не возмущаться, если он ничего не может изменить в ситуации, и ездить на своем автомобиле.

«Ты платишь не за то, чтобы посидеть, а за то, чтобы тебя до места довезли», - прокомментировала горожанка Елена.

Артем Макаренков заступился за маршрутчиков, объяснив, что они не могут каждый день мыть сидения, поскольку это не дешевое удовольствие.

«Положите пакет на сидение и не привередничайте», - посоветовал автору Артем.