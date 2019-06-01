«Ведунья» уберегла брянскую студентку от «череды несчастий»
Ранее неоднократно судимая жительница Дятьковского района решила получить «легкие» деньги, облюбовав место около одного из брянских вузов, в итоге пострадала 19-летняя студентка.
Дама под видом целительницы рассказала девушке, что у нее и всей ее семьи серьезная порча, которую еще не поздно снять. Во время беседы студентка под действием гипноза передала собеседнице два золотых кольца, серьги и 50 рублей. Через пару минут «ясновидящая» сообщила, что порчи уже нет, а свои украшения она найдет через три дня под подушкой. Пребывая под впечатлением полезного «ритуала», потерпевшая поблагодарила ведунью и передала ей еще 200 рублей. Девушка осознала, что ее обманули лишь тогда, когда рассказала обо всем подругам.
Полиция задержала «гадалку» в течение трех дней. Установить ее помогла запись с камеры наблюдения, установленная недалеко от места преступления.
На мошенницу завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
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